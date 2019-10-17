2019-10-17T10:47:14+03:00
Происшествия

Следствие предъявило окончательное обвинение экс-директору СОФЖИ

На время ознакомления с материалами дела по решению суда он оставлен под стражей
Александра БУДАЕВА
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17 октября исполнился год с того момента, как Реналя Мязитова на время следствия отправили в СИЗО17 октября исполнился год с того момента, как Реналя Мязитова на время следствия отправили в СИЗОФото: Архив "КП"
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Самарская полиция завершила следствие по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова.

В итоге ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и двух эпизодах злоупотребления полномочиями – по версии следствия, с ведома и по инициативе Мязитова Самарская область потеряла миллионы рублей на невыгодных контрактах.

Свою вину бывший руководитель СОФЖИ не признает и настаивает на том, что все решения принимал не единолично, в по итогам заседания специальных комиссий с участием первых лиц.

Окончательное обвинение Мязитову предъявлено 11 сентября, сторона защиты начала знакомиться с материалами уголовного дела.

Тем временем по решению суда ему продлен срок содержания под стражей до 23 декабря 2019 года, хотя защита просила выпустить Мязитова под домашний арест. Решение суда районной инстанции вчера устояло в апелляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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