Эвакуировали 17 человек: в Самаре на Дзержинского полыхал автосервис

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-17T10:52:54+03:00

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В среду, 16 октября, в Железнодорожном районе Самары вспыхнул пожар. На улице Дзержинского, 29 загорелся автосервис. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 16:21. По прибытии было установлено, что происходит горение внутри покрасочной камеры автосервиса на площади 4 квадратных метра. Из здания были эвакуированы 17 человек, - рассказали в оперативном ведомстве.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 16:29, а полностью его потушить в 16:33. В ликвидации пожара участвовали 28 человек и 7 единиц техники. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU