В Самаре Россельхознадзор выясняет, как предпринимателю удалось сделать из 5 тонн сливочного масла 30 тонн

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-17T11:13:17+03:00

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В Самаре индивидуальный предприниматель попал под пристальное внимание сотрудников Россельхознадзора. Дело в том, что мужчина необъяснимым пока способом из 5 тонн сливочного масла сделал ту же самую продукцию, но в шесть раз больше.

- Установлено, что с 18 июля по 9 октября ИП оформил 40 сертификатов на 30471 кг сливочного масла. При этом, согласно журналу входящей продукции, он получил в качестве исходного сырья за тот же период времени 4920 кг сливочного масла, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Сейчас специалисты выясняют, каким образом предприниматель шестикратно увеличил первоначальный объем сливочного масла. Также они проверяют продукцию мужчины на качество и безопасность, поскольку у него не нашлось сведений о проведении лабораторных исследований. Возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU