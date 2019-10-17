В Самарской области селянин год держал на кухне банку с порохом умершего родственника

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-17T11:51:57+03:00

Найденный порох, как правило, используется в патронах охотничьих ружей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за хранение взрывчатого вещества

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В Приволжском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ. У 36-летнего жителя села Бестужевка на кухне нашли банку с бездымным порохом массой 141 грамм.

- По словам мужчины, он нашел порох в августе 2018 года в доме своего умершего родственника и забрал себе на хранение. Экспертиза показала, что этот порох является взрывчатым веществом метательного действия, который используется в патронах охотничьих ружей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении селянина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU