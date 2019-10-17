2019-10-17T11:51:57+03:00
Происшествия

В Самарской области селянин год держал на кухне банку с порохом умершего родственника

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за хранение взрывчатого вещества
Анастасия ФИЛАТОВА
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Найденный порох, как правило, используется в патронах охотничьих ружейНайденный порох, как правило, используется в патронах охотничьих ружейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Приволжском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ. У 36-летнего жителя села Бестужевка на кухне нашли банку с бездымным порохом массой 141 грамм.

- По словам мужчины, он нашел порох в августе 2018 года в доме своего умершего родственника и забрал себе на хранение. Экспертиза показала, что этот порох является взрывчатым веществом метательного действия, который используется в патронах охотничьих ружей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении селянина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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