В Самарской области селянин год держал на кухне банку с порохом умершего родственника
В Приволжском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ. У 36-летнего жителя села Бестужевка на кухне нашли банку с бездымным порохом массой 141 грамм.
- По словам мужчины, он нашел порох в августе 2018 года в доме своего умершего родственника и забрал себе на хранение. Экспертиза показала, что этот порох является взрывчатым веществом метательного действия, который используется в патронах охотничьих ружей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении селянина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU