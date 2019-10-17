2019-10-17T11:51:07+03:00
Общество

В Самарской области нашли 200 тонн поддельного корма для птиц с мочевиной

Речь идет о подсолнечном шроте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Россельхознадзора по Самарской областиФото: управление Россельхознадзора по Самарской области
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В Самарской области выявили крупную партию поддельного подсолнечного шрота — 200 тонн корма для сельскохозяйственной птицы. Как выяснилось, производитель добавлял туда небелковый азот — мочевину.

- Установлено, что производителем шрота выступило ООО «Гранд Холдинг», однако при оформлении ветеринарных свидетельств были приложены сертификаты соответствия ООО «Самараагропромпереработка». Проверка показала, что на площадке последней компании данный подсолнечный шрот не производился и не отгружался, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Таким образом, «Гранд Холдинг» незаконно использовал сертификаты соответствия другого юридического лица. Кроме того, специалисты выяснили, что по заявленному адресу производства шрота — базы ОО «Комбикорм» в поселке Смышляевка Волжского района — вообще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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