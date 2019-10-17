В Самаре пройдет выставка-форум «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-17T12:08:45+03:00

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В Самаре со вторника по четверг, с 22 по 24 октября, пройдет выставка-форум «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия». Она состоится по адресу: улица Мичурина, 23А. На выставке продемонстрируют передовые технологии и инновационные решения производства.

- Отраслевым участникам и игрокам нефтехимического рынка будет интересен обновленный формат и тематика выставки. В ходе деловых переговоров они смогут представить оборудование, технологии и обсудить с коллегами актуальные производственные вопросы кластера, - рассказали организаторы мероприятия.

Сейчас формируют план застройки и деловую программу мероприятия, включающую себе круглые столы, пленарное заседание и выступления спикеров.

ИСТОЧНИК KP.RU