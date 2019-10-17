2019-10-17T13:51:59+03:00
Общество

Разве это не вандализм? В Самаре подростки устроили скейт-площадку на памятнике погибшим в ВОВ

Горожане разделились на два лагеря: тех, кто осуждает, и тех, кто не увидел в этом ничего страшного
Анастасия ФИЛАТОВА
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Некоторым самарцам не понравилось, что подростки катаются на скейтах по памятнику ВОВНекоторым самарцам не понравилось, что подростки катаются на скейтах по памятнику ВОВ
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В соцсетях появилось видео того, как в поселке Управленческий подростки катаются на скейтах, велосипедах и самокатах по площадке со стелой и обелиском, установленным в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Поведение юных самарцев вызвало активную дискуссию в соцсетях. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: кто-то посчитал ребят вандалами, а кто-то отнесся к их «покатушкам» довольно спокойно.

- Подростки устроили скейт-площадку на памятнике Великой Отечественной войны. Разве это не вандализм? - написали жители поселка Управленческий в соцсетях.

- Никакого вандализма тут нет. Дети ничего не сломали, не изуродовали и не испортили, - пишут другие интернет-пользователи.

К слову, и та, и другая сторона сошлась во мнении, что в Самаре слишком мало площадок для детей. Скейт-парка в Струковском саду городу явно недостаточно. Кроме того, там можно кататься только в теплое время года. Горожане предложили сделать в областной столице крытые скейт-парки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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