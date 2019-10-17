Разве это не вандализм? В Самаре подростки устроили скейт-площадку на памятнике погибшим в ВОВ
В соцсетях появилось видео того, как в поселке Управленческий подростки катаются на скейтах, велосипедах и самокатах по площадке со стелой и обелиском, установленным в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Поведение юных самарцев вызвало активную дискуссию в соцсетях. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: кто-то посчитал ребят вандалами, а кто-то отнесся к их «покатушкам» довольно спокойно.
- Подростки устроили скейт-площадку на памятнике Великой Отечественной войны. Разве это не вандализм? - написали жители поселка Управленческий в соцсетях.
- Никакого вандализма тут нет. Дети ничего не сломали, не изуродовали и не испортили, - пишут другие интернет-пользователи.
К слову, и та, и другая сторона сошлась во мнении, что в Самаре слишком мало площадок для детей. Скейт-парка в Струковском саду городу явно недостаточно. Кроме того, там можно кататься только в теплое время года. Горожане предложили сделать в областной столице крытые скейт-парки.
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ИСТОЧНИК KP.RU