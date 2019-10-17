Еще больше звука! В Самаре открывается обновленный салон PULT.ru

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-17T13:20:02+03:00

19 и 20 октября самарцев ждут мастер-классы от ведущих HI-FI брендов, фуршет , скидки и подарки

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В Самаре открывается обновленный салон крупнейшей федеральной сети и интернет-магазина PULT.ru. В торговых залах стало в два раза больше места для товаров и новинок, которые можно послушать в оборудованной по последнему слову техники комнате прослушивания.

Официальное открытие состоится 19 октября, праздник начнется в 12.00. Его гостями станут артисты и известные музыканты города, всех посетителей ждет хорошая музыка и угощение, а также возможность получить экспертную консультацию по любым представленным в ассортименте моделям оборудования.

В 13.00 начнутся мастер-классы от представителей брендов Emotiva и Jamo, Thorens и Sumiko. Все фанаты хорошего звука смогут протестировать технику, задать вопросы специалистам. Мастер-классы пройдут также 20 октября.

Всех гостей ждут подарки, розыгрыш наушников, скидки до 25% на весь ассортимент и отличное настроение! Открыта регистрация на мероприятие.

Место:Салон PULT.ru Самара

Адрес: Самара, улица Галактионовская, 277

Дата и время:19 и 20 октября в 12:00

ИСТОЧНИК KP.RU