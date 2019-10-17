Под Сызранью грузовая «Газель» влетела в стоящую на обочине фуру: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-17T12:44:00+03:00

Водитель фургона превысил скорость и устроил ДТП на трассе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В ночь на четверг, 17 октября, на 27 км трассы Р228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло ДТП. Примерно в 3:30 водитель грузовой «Газели» протаранил фуру DAF.

- За рулем «Газели» находился 33-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Саратова в направлении Сызрани, не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящую на обочине фуру под управлением 52-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали два человека: водитель фургона и его 36-летняя пассажирка. Оба от госпитализации отказались. Медики назначили им амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU