В Тольятти два предприятия уличили в негативном влиянии на окружающую среду

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-17T13:21:06+03:00

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В Тольятти прокуратура нашла тех, кто загрязняет воздух в городе. Нарушителями оказались два предприятия, расположенные в Северном промышленном узле Центрального района Автограда.

- Установлено, что предприниматели не соблюдали экологические требования при обращении с отходами производства и потребления. Они не вели контроль за охраной атмосферного воздуха, в том числе не соблюдали нормативы предельно допустимых выбросов и не встали на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства привлекли предприятия к административной ответственности и потребовали от их руководства устранить все выявленные нарушения. Однако главы организаций так ничего и не сделали, поэтому прокуроры обратились с иском в суд. Служители Фемиды рассмотрели заявления и удовлетворили требования.

ИСТОЧНИК KP.RU