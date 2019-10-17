В Тольятти женщина на Kia протаранила световую опору
В среду, 16 октября, на улице Родины в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 15:00 женщина на автомобиле Kia влетела в световую опору.
- 33-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Баныкина. В пути следования она нарушила расположение транспортного средства на проезжей части и наехала на опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина-водитель была трезва. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU