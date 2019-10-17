2019-10-17T13:40:57+03:00
Происшествия

В Тольятти женщина на Kia протаранила световую опору

В аварии пострадала пассажирка иномарки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят по факту аварии проверкуПолицейские проводят по факту аварии проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 16 октября, на улице Родины в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 15:00 женщина на автомобиле Kia влетела в световую опору.

- 33-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Баныкина. В пути следования она нарушила расположение транспортного средства на проезжей части и наехала на опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина-водитель была трезва. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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