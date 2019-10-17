В Самарской области поймали двоих браконьеров, которые ловили сетью рыбу в Волге

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-17T13:57:22+03:00

Мужчинам может грозить до 5 лет лишения свободы Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Самарской области полицейские поймали на Волге очередных браконьеров. Мужчины незаконно рыбачили в речном порту Сызрани напротив села Кашпир.

- Задержанными оказались жители Жигулевска и Приволжского района. В их моторной лодке была найдена рыболовная сеть с запутанной в ней рыбой различных пород. Сумма причиненного мужчинами ущерба составила около 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Им может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU