В Самарской области поймали двоих браконьеров, которые ловили сетью рыбу в Волге
В Самарской области полицейские поймали на Волге очередных браконьеров. Мужчины незаконно рыбачили в речном порту Сызрани напротив села Кашпир.
- Задержанными оказались жители Жигулевска и Приволжского района. В их моторной лодке была найдена рыболовная сеть с запутанной в ней рыбой различных пород. Сумма причиненного мужчинами ущерба составила около 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Им может грозить до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU