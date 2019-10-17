Оздоровят Волгу: в Самаре начали реконструкцию системы очистки сточных вод

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-17T15:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре стартовали работы по реконструкции системы обеззараживания сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- В Самаре планируется модернизировать систему обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС и комплекс биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, - отметили в городской администрации.

Подрядчик на первый объект уже найден. Он приступил к работам 15 октября и должен их завершить до 30 декабря 2020 года. В этом году компания закупит необходимое оборудование и начнет строительно-монтажные работы. По второму объекту сейчас разрабатывается проектная документация. Этот процесс пройдет поэтапно в течение 2019-2020 годов.

Реконструкция системы очистки сточных вод позволит исключить сброс хлорорганических соединений, снизить содержание загрязняющих веществ, а также повысит экологическую безопасность жителей Самары и области в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU