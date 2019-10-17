2019-10-17T16:04:02+03:00
Общество

До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях

В областной столице десятки игровых зон установлены на водопроводных и канализационных линиях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рядом с детскими площадками могут быть открытые люки колодцевРядом с детскими площадками могут быть открытые люки колодцевФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Самарские коммунальщики решили в очередной раз напомнить горожанам об опасности детских площадок на сетях водоснабжения и водоотведения. В последнее время игровые зоны все чаще располагают на подземных коммуникациях, не согласовывая эти вопросы с владельцами сетей, что грозит жизни и здоровью детей.

- В Самаре насчитываются десятки адресов, по которым расположены детские площадки в опасной близи к подземным коммуникациям. Например, на улице Путейской новую площадку установили впритык к насосной станции, прямо над напорными водопроводными линиями, а люк одного из колодцев присыпали песком, - рассказали в пресс-службе «Самарских коммунальных систем».

Сотрудники компании отмечают, что провал грунта или открытый колодец могут привести к тому, что человек попадет в водопроводные или канализационные сети и окажется втянут в поток воды. На розыски могут уйти недели. Коммунальщики вновь направили в районные администрации письма с просьбой перенести детские площадки из санитарно-защитных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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