В Самарской области проштрафившийся автомобилист не смог соблазнить полицейского
Мужчина предлагал стражу порядка 45 тысяч рублей, но тот отказался
Машину мужчина не вернул, да еще и стал фигурантом уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Безенчукском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину заподозрили в покушении на дачу взятки полицейскому.
- По версии следствия, 4 октября подозреваемый, находясь в кабинете отдела полиции, передал 45 тысяч рублей стражу порядка за выдачу автомобиля со штрафстоянки, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Подкупить полицейского мужчине не удалось. Правоохранитель отказался от взятки и доложил о случившемся своему руководству. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU