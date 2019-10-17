2019-10-17T16:46:28+03:00
Общество

Гаражи убрали, а мусор остался: в Самаре с площадки у дома на Панова вывезли 30 грузовиков с отходами

Рабочие борются со свалкой уже месяц
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается борьба с незаконными свалками. Если в начале января их было 144, то к началу октября это количество сократилось на 113. За это время с несанкционированных свалок вывезли уже почти 17,5 тысяч тонн отходов.

Как отмечают в мэрии города, сейчас большие силы также направлены на уборку территорий, с которых были вывезены гаражи и сараи. Одна такая площадка раньше находилась возле дома № 20 на улице Николая Панова. После того, как оттуда убрали 40 гаражей, там осталось большое количество мусора. Территорию приводят в порядок уже в течение месяца. Оттуда на полигоны отправили уже 30 машин с мусором. Теперь там появилось место для парковки.

- В этом году в Октябрьском районе было демонтировано около 2300 гаражей. Территорий, которые нуждались в восстановлении благоустройства, было 52, и 38 уже приведены в надлежащее состояние, - рассказал замглавы Октябрьского района Богдан Корчуганов.

Как сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии, по фактам самовольных свалок по состоянию на 17 октября было составлено 22 протокола. Вред, нанесенный окружающей среде, из-за незаконного складирования мусора, оценивается в 900 тысяч рублей. Если виновные лица в течение 6 месяцев не оплатят ущерб, то им придется ответить перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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