Прокуратура отчитала бизнесменов, которые испортили воздух в Тольятти

СЕГОДНЯ 19:46 2019-10-17T19:47:49+03:00

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В Тольятти снова не все в порядке с атмосферой. И проблемы зачастую создают сами люди. Так, многочисленные нарушения выявлены на двух предприятиях в Северном промышленном узле Центрального района города.

- Предприниматели не соблюдали экологические требования при обращении с отходами производства и потребления. Они не организовали соответствующий учет в области обращения с отходами и не направили в уполномоченный орган отчеты об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, - рассказывают в прокуратуре Самарской области.

Также в надзорном ведомстве выявили, что бизнесмены не вели производственный контроль за охраной атмосферного воздуха, нарушали нормы предельно допустимых выбросов. Как следствие, эти же организации не встали на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Руководителей предприятий привлекли к административной ответственности. Их через суд обязали исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU