В Самарской области продавцам запретили отдавать фальшивые деньги покупателям

СЕГОДНЯ 20:25 2019-10-17T20:32:51+03:00

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Полицейские проводят постоянные мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом фальшивых денег. Так, на днях участковый отдела МВД по Приволжскому району Игорь Кузнецов и представитель Общественного совета ведомства Петр Рочев в рамках акции "Осторожно, фальшивая купюра!" посетили несколько магазинов в селе Приволжье.

- Капитан полиции рассказала продавцам и кассирам об основных признаков поддельной валюты и объяснил, что в случае обнаружения такой ни в коем случае нельзя отдавать ее другим покупателям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. - К уголовной ответственности привлекаются не только изготовители фальшивок, но и те, кто знает о них и использует как подлинные.

Петр Рочев обратил внимание работников торговой сферы, что на им необходимо установить на своих объектах приборы для проверки купюр, а еще не забывать про бдительность и внимательность.

В завершении встречи Рочев и Кузнецов вручили продавцам и покупателям листовки, в которых содержится информация о способах выявления признаков подделки денежных купюр номиналом 2000 и 5000 рублей и контактные телефоны, по которым можно обратиться в случае их обнаружения.

ИСТОЧНИК KP.RU