В Самарской области градостроитель изготавливал фиктивные документы на земельные участки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Кинельского района. Его подозревают в служебном подлоге.
- В 2018 году подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, путем изготовления фиктивных документов на земельные участки, с присвоением кадастрового номера, - сообщает СУ СК России по Самарской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU