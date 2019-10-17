2019-10-17T20:56:32+03:00
Происшествия

В Самарской области градостроитель изготавливал фиктивные документы на земельные участки

По факту служебного подлога возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: из личного архива
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Кинельского района. Его подозревают в служебном подлоге.

- В 2018 году подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, путем изготовления фиктивных документов на земельные участки, с присвоением кадастрового номера, - сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Миллиардер Леонид Михельсон вернул себе "Нову" из Новокуйбышевска
В Самаре бизнесмен непонятным образом сделал 30 тысяч кг сливочного масла из 5 тысяч
В Самарской области продавцам запретили отдавать фальшивые деньги покупателям
Прокуратура отчитала бизнесменов, которые испортили воздух в Тольятти
Устали от неудобств: полицейские рассказали, почему нашлись современные "Ромео и Джульетта"
"Самара Арена" получила паспорт безопасности и может принимать матчи РПЛ
Гаражи убрали, а мусор остался: в Самаре с площадки у дома на Панова вывезли 30 грузовиков с отходами
В Самарской области проштрафившийся автомобилист не смог соблазнить полицейского
До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях
Оздоровят Волгу: в Самаре начали реконструкцию системы очистки сточных вод
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для новой контактной сети троллейбусов
На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны