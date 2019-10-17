В Самарской области градостроитель изготавливал фиктивные документы на земельные участки

СЕГОДНЯ 20:56 2019-10-17T20:56:32+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Кинельского района. Его подозревают в служебном подлоге.

- В 2018 году подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, путем изготовления фиктивных документов на земельные участки, с присвоением кадастрового номера, - сообщает СУ СК России по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники регионального ГУ МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU