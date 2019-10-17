2019-10-17T21:42:28+03:00
Общество

В Самаре бизнесмен непонятным образом сделал 30 тысяч кг сливочного масла из 5 тысяч

Сейчас с предпринимателям разбираются сотрудники Россельхознадзора
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту случившегося проводится проверкаПо факту случившегося проводится проверка
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Во время мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" специалисты выявили ряд нарушений со стороны индивидуального предпринимателя Смолича. Мужчина работал в Самаре.

- Нашими инспекторами было установлено, что с 18 июл по 9 октября этого года бизнесмен оформил 40 сертификатов на 30 471 кг сливочного масла. При этом, согласно журналу входящей продукции на предприятие, он получил в качестве исходного сырья за тот же период времени - всего 4 920 кг сливочного масла, расфасованного в ящики в монолитах по 20 кг, - сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Также представители Россельхознадзора обнаружили в организации отсутствие сведений о проведении лабораторных исследований продукции. Сейчас по факту случившегося заведено административное дело, проводится проверка продукции ИП Смолич на качество и безопасность. Эксперты выясняют, как производитель сливочного масла смог шестикратно увеличить первоначальный объем продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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