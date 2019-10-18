В Борском водитель без прав уронил газовую опору и отправил пассажира в больницу
Вечером в четверг, 17 октября, в селе Борское произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:40 на улице Советской автомобиль Toyota Corolla снес газовую опору.
- За рулем иномарки находился 35-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на газовую опору, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
Опора после столкновения не устояла и рухнула на землю. Иномарка тоже получила серьезные механические повреждения. В результате случившегося пострадал 36-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в больницу. В облГлавке отмечают, что по факту аварии проводится проверка, и призывают автомобилистов соблюдать ПДД.
Опора не устояла после ДТП и упалаФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU