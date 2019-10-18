2019-10-18T08:11:45+03:00
Происшествия

В Борском водитель без прав уронил газовую опору и отправил пассажира в больницу

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель не справился с управлением и снес опоруВодитель не справился с управлением и снес опоруФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в четверг, 17 октября, в селе Борское произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:40 на улице Советской автомобиль Toyota Corolla снес газовую опору.

- За рулем иномарки находился 35-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на газовую опору, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

Опора после столкновения не устояла и рухнула на землю. Иномарка тоже получила серьезные механические повреждения. В результате случившегося пострадал 36-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в больницу. В облГлавке отмечают, что по факту аварии проводится проверка, и призывают автомобилистов соблюдать ПДД.

Опора не устояла после ДТП и упала Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Опора не устояла после ДТП и упалаФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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