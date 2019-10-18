Предпроектные работы завершены: в Самаре готовятся к строительству планетария

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-18T10:48:47+03:00

Он может появиться на территории музея «Самара Космическая»

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В Самаре собираются построить планетарий. Это будет не только экспозиционный центр, но и место проведения обучающих программ по астрономии для 300 образовательных заведений региона. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

- Планетарий может стать местом популяризации новейших научных открытий, дополнительного образования молодежи и детей, а также проведения знаковых мероприятий. Предпроектные работы по его созданию уже завершены, - отметил глава региона.

Предполагается, что планетарий будет построен на территории музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая».

ИСТОЧНИК KP.RU