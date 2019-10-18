В Самаре 13-летний подросток по дороге домой угодил под колеса Toyota
В четверг, 17 октября, на улице Мичурина в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 17:30 там под колеса автомобиля Toyota Avensis угодил 13-летний мальчик.
- 28-летняя женщина, двигаясь за рулем иномарки со стороны улицы Ерошевского в направлении улицы Революционной, сбила пешехода напротив дома № 132 по улице Мичурина. Мальчик на тот момент переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, подросток возвращался с прогулки домой. На нем была темная одежда без световозвращающих элементов. Медики оказали мальчику необходимую помощь, а потом отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU