Молодых специалистов КНПЗ посвятили в нефтяники

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-18T10:31:31+03:00

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Полку нефтепереработчиков прибыло, и этот факт на предприятии традиционно отметили церемонией посвящения в нефтяники. Впрочем, бывшие студенты уже успели освоиться не предприятии, ведь зачислялись они в штат завода в течение всего года. Тем не менее, в программу праздника посвящения входил и трехдневный интенсивный адаптационный курс.

– Для меня это было очень волнительно, – призналас ьинженер-проектировщик технологического сектора ПКО Кристина Стройкова. – Когда ощущаешь запах нефти, понимаешь, что действительно стала нефтяником. Я окончила «Роснефть-класс» в школе №129, затем СамГТУ по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеводородных материалов». С марта работаю на заводе и очень этому рада: здесь трудятся профессионалы с неравнодушным отношением к работе и коллегам: всегда помогут, подскажут. И, конечно, здесь у молодежи очень интересная жизнь. Моя мечта сбылась!

Кристина такая не одна. Ежегодно сотни бывших студентов приходят на самарские предприятия НК «Роснефть». Сегодня в дочерних обществах Компании трудятся около четырех тысяч молодых специалистов, которым предоставлены все возможности для карьерного и личностного роста. Отдача – смелые идеи и свежие производственные решения. И, конечно, энергия молодости, позволяющая с уверенностью смотреть в будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU