2019-10-18T10:31:31+03:00
Общество

Молодых специалистов КНПЗ посвятили в нефтяники

В этом году на заводпосле окончания вузов пришли 19 ребят
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Старшие коллеги традиционно нанесли на лица новичков самую настоящую нефть.Старшие коллеги традиционно нанесли на лица новичков самую настоящую нефть.
Изменить размер текста:

Полку нефтепереработчиков прибыло, и этот факт на предприятии традиционно отметили церемонией посвящения в нефтяники. Впрочем, бывшие студенты уже успели освоиться не предприятии, ведь зачислялись они в штат завода в течение всего года. Тем не менее, в программу праздника посвящения входил и трехдневный интенсивный адаптационный курс.

– Для меня это было очень волнительно, – призналас ьинженер-проектировщик технологического сектора ПКО Кристина Стройкова. – Когда ощущаешь запах нефти, понимаешь, что действительно стала нефтяником. Я окончила «Роснефть-класс» в школе №129, затем СамГТУ по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеводородных материалов». С марта работаю на заводе и очень этому рада: здесь трудятся профессионалы с неравнодушным отношением к работе и коллегам: всегда помогут, подскажут. И, конечно, здесь у молодежи очень интересная жизнь. Моя мечта сбылась!

Кристина такая не одна. Ежегодно сотни бывших студентов приходят на самарские предприятия НК «Роснефть». Сегодня в дочерних обществах Компании трудятся около четырех тысяч молодых специалистов, которым предоставлены все возможности для карьерного и личностного роста. Отдача – смелые идеи и свежие производственные решения. И, конечно, энергия молодости, позволяющая с уверенностью смотреть в будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Самарской области прикинулся попавшим в беду иностранцем и выманил у доверчивой пенсионерки деньги
Двери открыты, окна разбиты: в Самаре горевший кинотеатр «Юность» закроют забором
В Самаре при пожаре в квартире на Партизанской один человек погиб, еще четверо спасены
В Самаре 13-летний подросток по дороге домой угодил под колеса Toyota
Самарец Семен Варламов стал второй звездой матча «Айлендерс» - «Виннипег» в НХЛ
В Самаре у подъездов должников за воду и канализацию начали ставить завязанные в узел трубы
Слушал блатные песни и ругался матом: в Самаре хамоватый водитель автобуса после замечания вытолкнул пассажира на улицу
Предпроектные работы завершены: в Самаре готовятся к строительству планетария
В Тольятти долг в 84 млн рублей за тепло «оставил» УК без служебных авто и оргтехники
В Самаре директор фирмы купил на 5 млн рублей мифическое оборудование и попал под суд
В Борском водитель без прав уронил газовую опору и отправил пассажира в больницу
Миллиардер Леонид Михельсон вернул себе "Нову" из Новокуйбышевска
В Самаре бизнесмен непонятным образом сделал 30 тысяч кг сливочного масла из 5 тысяч
В Самарской области градостроитель изготавливал фиктивные документы на земельные участки
В Самарской области продавцам запретили отдавать фальшивые деньги покупателям
Прокуратура отчитала бизнесменов, которые испортили воздух в Тольятти
Устали от неудобств: полицейские рассказали, почему нашлись современные "Ромео и Джульетта"
"Самара Арена" получила паспорт безопасности и может принимать матчи РПЛ
Гаражи убрали, а мусор остался: в Самаре с площадки у дома на Панова вывезли 30 грузовиков с отходами
В Самарской области проштрафившийся автомобилист не смог соблазнить полицейского
До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях
Оздоровят Волгу: в Самаре начали реконструкцию системы очистки сточных вод
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для новой контактной сети троллейбусов
На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны