2019-10-18T10:48:10+03:00
Происшествия

В Самаре при пожаре в квартире на Партизанской один человек погиб, еще четверо спасены

В жилище ранним утром загорелись домашние вещи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут, но без жертв ЧП не обошлосьПожарные потушили возгорание в течение нескольких минут, но без жертв ЧП не обошлосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в пятницу, 18 октября, в Советском районе Самары произошел смертельный пожар. Примерно в семь часов в доме № 234 на улице Партизанской загорелась одна из квартир.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 6:57. По приезду было установлено, что в квартире на площади 5 квадратных метров горят домашние вещи. К сожалению, в результате произошедшего погиб 67-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Также в оперативном ведомстве уточняют, что из дома были спасены четыре человека, в том числе двое детей. Людей эвакуировали сотрудники газодымозащитной службы. Потушить возгорание пожарным удалось в 7:15. В ликвидации пожара приняли участие 11 человек и 3 спецмашины. Причина ЧП сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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