2019-10-18T11:03:49+03:00
Общество

Двери открыты, окна разбиты: в Самаре горевший кинотеатр «Юность» закроют забором

Здание уже давно заброшено и в последнее время стало местом для опасных игр подростков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Людмила ГенераловаФото: Людмила ГенераловаФото: Twitter.com
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Утром в пятницу, 18 октября, в Самаре на улице Ново-Вокзальной произошел пожар. Загорелось здание бывшего кинотеатра «Юность», которое уже долгое время находится в заброшенном состоянии.

- Здание в ужасном состоянии: двери открыты, окна разбиты, а по кровле часто носятся подростки, постоянно приходится выгонять их оттуда. А сегодня оно загорелось, - написали в твиттере горожане.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в бывшем кинотеатре «Юность» горел мусор на площади 9 квадратных метров. В департаменте градостроительства, в свою очередь, отметили, что в ближайшее время периметр здания будет закрыт. Планируется заключить соответствующий договор.

- Ориентировочные сроки - начало ноября. Дополнительно сообщаем, что подготовлен договор на установку ограждения вокруг здания «Юность», - добавили представители ведомства.

К слову, просто так бывший кинотеатр не оставят. Его хотят отремонтировать и разместить там специализированную детскую школу искусств. Сейчас департамент культуры Самары разрабатывает плановое задание на объект. После его получения депстрой займется разработкой проектно-сметной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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