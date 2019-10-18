Житель Самарской области прикинулся попавшим в беду иностранцем и выманил у доверчивой пенсионерки деньги

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-18T11:25:17+03:00

Мужчина втерся в доверие к пожилой женщине и уговорил ее на финансовую помощь

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В Самаре полицейские поймали мошенника, который в июле этого года оставил 82-летнюю женщину без денег. Мужчина втерся к пенсионерке в доверие и выпросил у нее себе материальную помощь.

- Все произошло утром 29 июля. Мужчина рассказал пенсионерке, что он является жителем ближнего зарубежья и что находится в трудном финансовом положении. Женщина решила помочь своему новому знакомому и отдала ему деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что родственники должны перевести ему деньги, но у него нет банковского счета. Он предложил пенсионерке одолжить ему деньги и сказал, что в дальнейшем средства от его родственников придут на ее счет. Перечисления денег доверчивая пенсионерка так и не дождалась.

Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 24-летний житель села Кротовка Самарской области — и выяснили что после преступления он уехал в Екатеринбург. Его задержали 8 октября. По данным полицейских, мужчина нигде не работает и ранее был судим за грабеж. Он сознался в похищении денег и рассказал, что часть их успел потратить на личные нужды.

Сейчас мошенник находится под арестом. Если его вина будет доказана, то ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Полицейские просят всех, кто мог пострадать от его рук, обращаться по телефонам 020 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU