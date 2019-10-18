В Тольятти сотрудники АВТОВАЗа отреставрировали уникальный гоночный родстер LADA

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-18T12:23:56+03:00

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Музей LADA в Тольятти пополнился новым экспонатом — спортпрототипом LADA Revolution. В среду, 17 октября, уникальный гоночный родстер передал туда один из сотрудников АВТОВАЗа. Лев Макаров отреставрировал автомобиль вместе с другими заводчанами.

- Автомобиль был первым в серии LADA Revolution и демонстрировался в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте. Он вошел в обширную коллекцию музея, состоящую из 74 автомобилей LADA, - сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Отметим, что спорткар мог за 6,5 секунд разогнаться с места до 100 км/ч. Максимальная скорость, которую он мог достичь, составляла 260 км/ч. Впервые родстер LADA Revolution принял участие в соревнованиях в мае 2004 года, а в 2005 году на гонках в Литве этот автомобиль занял 2 место в абсолютном зачете. Посмотреть на новый экспонат все желающие смогут по адресу: Тольятти, Южное шоссе, 121. Работает музей со вторника по субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU