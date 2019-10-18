2019-10-18T15:50:48+03:00
Происшествия

Пообещал оплатить долги: в Тольятти бизнесмен заказал знакомому убийство бывшего партнера

"Киллер" передумал идти на преступление и рассказал все полицейским [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В Тольятти задержали заказчика убийства предпринимателяВ Тольятти задержали заказчика убийства предпринимателя
Изменить размер текста:

В Тольятти предприниматель едва не стал жертвой заказного убийства. Бывший коммерческий партнер мужчины, видимо, затаил на него обиду и решил жестоко расправиться с ним.

- Установлено, что 35-летний подозреваемый из-за возникших личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. С предложением совершить преступление он обратился к своему знакомому, пообещав за это частично погасить его долг. Мужчина согласился, но позже передумал, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

"Киллер" пошел в полицию и обо всем рассказал. В четверг, 17 октября, заказчик был задержан тольяттинскими полицейскими при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега» управления Росгвардии по Самарской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления убийства по найму". В пятницу, 18 октября, Самарский районный суд должен будет избрать тольяттинцу меру пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении бизнесмена под стражу.

В Тольятти задержали заказчика убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарское правосудие просит для омского чиновника 9 лет лишения свободы за взятку
В Самаре студенты устроили в соцсетях челлендж с аленьким цветочком
Организаторы турнира ММА в Самаре объяснили, откуда в скандальном бое взялся ненастоящий турок
Не будет сдувать ветер: в Самаре зимой с гололедом будут бороться с помощью мокрого реагента
Показали готовность к зиме: в Самаре на площади Куйбышева прошел смотр снегоуборочной техники
В Самаре с балкона дома на улице Ново-Садовой обрушилась на тротуар штукатурка
В Самару поступила импортная вакцина от гриппа
Добавят койки: в больницах Самарской области расширят реанимационные отделения
В Самаре уберут 400 «просроченных» рекламных щитов
В Самаре на Безымянке машинист электровоза проехал на запрещающий сигнал и «сломал» стрелку
В Самаре покажут детский спектакль про мир динозавров, где зрители смогут сами менять сюжет
В Самаре завершился прием работ на конкурс детского рисунка-плаката «Берегись и береги»
В Тольятти сотрудники АВТОВАЗа отреставрировали уникальный гоночный родстер LADA
НЛО или квадрокоптер: в небе над Сызранью заметили странный светящийся объект
Житель Самарской области прикинулся попавшим в беду иностранцем и выманил у доверчивой пенсионерки деньги
Двери открыты, окна разбиты: в Самаре горевший кинотеатр «Юность» закроют забором
В Самаре при пожаре в квартире на Партизанской один человек погиб, еще четверо спасены
Молодых специалистов КНПЗ посвятили в нефтяники
В Самаре 13-летний подросток по дороге домой угодил под колеса Toyota