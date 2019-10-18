Пообещал оплатить долги: в Тольятти бизнесмен заказал знакомому убийство бывшего партнера

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-18T15:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти предприниматель едва не стал жертвой заказного убийства. Бывший коммерческий партнер мужчины, видимо, затаил на него обиду и решил жестоко расправиться с ним.

- Установлено, что 35-летний подозреваемый из-за возникших личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. С предложением совершить преступление он обратился к своему знакомому, пообещав за это частично погасить его долг. Мужчина согласился, но позже передумал, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

"Киллер" пошел в полицию и обо всем рассказал. В четверг, 17 октября, заказчик был задержан тольяттинскими полицейскими при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега» управления Росгвардии по Самарской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления убийства по найму". В пятницу, 18 октября, Самарский районный суд должен будет избрать тольяттинцу меру пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении бизнесмена под стражу.

В Тольятти задержали заказчика убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU