2019-10-18T13:15:36+03:00
Общество

В Самаре покажут детский спектакль про мир динозавров, где зрители смогут сами менять сюжет

Шоу «Мультизавры» будет интересно для детей от 2 до 10 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спектакль порадует детей не только увлекательным сюжетом, но и возможностью его изменитьСпектакль порадует детей не только увлекательным сюжетом, но и возможностью его изменить
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В Самару приезжает уникальный мультимедийный спектакль, где зрители смогут не только смотреть на представление, но и стать его участником, активно влияя на сюжет. «Мультизавры», так называется проект, погрузят детей и их родителей в мир динозавров и расскажут все об его обитателях.

- Мы старались создать полезный образовательный проект, который поможет малышам узнать что-то новое. Вы бы только видели их увлеченные и счастливые лица во время спектакля! - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Халявин.

Шоу разработано специально для детей от 2 до 10 лет. Во время спектакля им дадут специальные светящиеся браслеты, которые помогут путешествовать во времени, управлять стихией и менять ход событий. Спектакль «Мультизавры» покажут в ТРК «Парк Хаус». Побывать на шоу можно будет с 24 октября по 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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