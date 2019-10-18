В Самаре на Безымянке машинист электровоза проехал на запрещающий сигнал и «сломал» стрелку
ЧП на железной дороге произошло в ночь на 17 октября
ЧП на станции Безымянка заинтересовались транспортные прокурорыФото: Архив "КП"
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В Самаре в ночь на четверг, 17 октября, произошло ЧП на железной дороге. Около 2:00 на станции Безымянка электровоз снес стрелочный перевод.
- Установлено, что 40-летний машинист при выполнении маневровых работ проехал светофор на запрещающий сигнал. В результате произошел взрез и изменение положения стрелки, отвечающей за перевод подвижного состава с одного пути на другой, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По факту произошедшего была начата проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU