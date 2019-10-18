В Самаре уберут 400 «просроченных» рекламных щитов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-18T14:06:06+03:00

За нерасторопных владельцев конструкций это сделают сотрудники профильного департамента, правда, они еще и взыщут за это деньги

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. Речь идет о тех, на которые истек срок договора аренды, а владельцы не спешат их убирать. Сейчас в городе находятся около 400 таких конструкций.

- Если владелец не спешит убирать щит, то это сделает подрядчик профильного департамента. В дальнейшем с нерасторопного владельца взыщут расходы на демонтаж, вывоз, хранение и утилизацию конструкции. Также ему придется заплатить за пользование участком сверх установленного срока, - отмечают в мэрии Самары.

Напомним, что в этом году в Самаре утвердили новые схемы расположения рекламных конструкций. Так, исторический центр города освободят от крупногабаритной рекламы, афишные стенды старого образца уберут, а анонсы концертов расположат на специальных модулях. Рекламные видеоэкраны оставят только в тех местах, где они не мешают жителям ближайших домов.

ИСТОЧНИК KP.RU