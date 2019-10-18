2019-10-18T14:28:38+03:00
Общество

Добавят койки: в больницах Самарской области расширят реанимационные отделения

Изменения ждут медучреждения в Самаре, Тольятти, Сызрани и Нефтегорске
Анастасия ФИЛАТОВА
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В реанимационных отделениях увеличат количество койко-местВ реанимационных отделениях увеличат количество койко-местФото: Александр ГЛУЗ
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В Самарской области продолжается работа по расширению реанимационного фонда. В нескольких больницах региона планируется значительно увеличить число коек в этих отделениях. Изменения ждут самарскую, тольяттинскую, нефтегорскую и сызранскую больницы.

- В декабре новая реанимация на 12 коек развернется в больнице имени В.Д. Середавина, столько же коек будет организовано и в Тольяттинской городской клинической больнице № 5, еще 6 — в больнице имени Баныкина. В Сызранской ЦГБ на 1 этаже откроют реанимационное отделение на 28 койко-мест. Также пройдет переоснащение 6 реанимационных коек в Нефтегорске, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Отметим, что в этом году в больницах Самарской области произойдут и другие изменения — там появятся три ангиографа. Два из них уже работают в больницах Тольятти, еще один скоро заработает в Сызранской центральной городской больнице. Кроме того, в Тольяттинской городской клинической больнице № 5 планируется построить 8-этажный онкохирургический корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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