Добавят койки: в больницах Самарской области расширят реанимационные отделения

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-18T14:28:38+03:00

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В Самарской области продолжается работа по расширению реанимационного фонда. В нескольких больницах региона планируется значительно увеличить число коек в этих отделениях. Изменения ждут самарскую, тольяттинскую, нефтегорскую и сызранскую больницы.

- В декабре новая реанимация на 12 коек развернется в больнице имени В.Д. Середавина, столько же коек будет организовано и в Тольяттинской городской клинической больнице № 5, еще 6 — в больнице имени Баныкина. В Сызранской ЦГБ на 1 этаже откроют реанимационное отделение на 28 койко-мест. Также пройдет переоснащение 6 реанимационных коек в Нефтегорске, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Отметим, что в этом году в больницах Самарской области произойдут и другие изменения — там появятся три ангиографа. Два из них уже работают в больницах Тольятти, еще один скоро заработает в Сызранской центральной городской больнице. Кроме того, в Тольяттинской городской клинической больнице № 5 планируется построить 8-этажный онкохирургический корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU