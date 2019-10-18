В Самару поступила импортная вакцина от гриппа

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-18T16:05:45+03:00

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В этом году сезон вакцинации от ГРИППа начался в сентябре, однако, до сих пор медицинские учреждения Самары использовали лишь вакцины российского производства. Теперь в Самаре появилась вакцина "Инфлювак" производства Нидерланды.

- Это очищенная инактивированная вакцина, одобренная ВОЗ для вакцинации от гриппа в сезоне 2019/2020, - сообщили в клинике «Призвание» и пригласили пройти вакцинацию от гриппа. - В этом году мы применяем Ультрикс (пр-во Россия) и Инфлювак (пр-во Нидерланды). Записаться на прививку от ГРИППа можно по телефону (846) 300-40-77 или на сайте.

Напомним, в первую очередь вакцинациию рекомендуют пройти детям, беременным женщинам, тем, кто имеет хронические заболевания, в том числе ожирение и заболевания сердечнососудистой системы, людям старше 60 лет, медицинским, социальным и коммунальным работникам, тем, чья служба связана с организацией общественного питания и обслуживанием населения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU