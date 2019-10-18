2019-10-18T14:42:50+03:00
Происшествия

В Самаре с балкона дома на улице Ново-Садовой обрушилась на тротуар штукатурка

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Часть штукатурки с балкона обрушилась на тротуарЧасть штукатурки с балкона обрушилась на тротуарФото: Кирилл КАРИМОВ
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Днем в пятницу, 18 октября, в Октябрьском районе Самары произошло ЧП. Там с фасада дома № 4 на улице Ново-Садовой упала часть штукатурки.

- Все на моих глазах произошло. Несколько кусков штукатурки отвалились от балкона на третьем этаже дома и рухнули на тротуар. Хорошо, что никого не задело, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» местный житель.

Отметим, что фасад этого дома ремонтировали только в прошлом году. Его привели в порядок в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Фасад, приведенный в порядок к ЧМ-2018, не прошел проверку временем Фото: Кирилл КАРИМОВ

Фасад, приведенный в порядок к ЧМ-2018, не прошел проверку временемФото: Кирилл КАРИМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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