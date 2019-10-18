2019-10-18T15:10:45+03:00
Общество

Показали готовность к зиме: в Самаре на площади Куйбышева прошел смотр снегоуборочной техники

В этом году бороться со снегом будут более 730 единиц техники
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В пятницу, 18 октября, в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева прошел традиционный общегородской смотр техники, которая будет бороться со снегом. За содержанием улиц зимой будут следить более 730 машин, но на площади показали лишь малую их часть.

- В зимний период 2019-2020 годов планируется задействовать в работах на дорогах 425 спецмашин, во дворах — 311. Если говорить о реагентах, то уже заготовлено около 15 тысяч тонн «Бионорда», а также 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Во время смотра техники вице-мэр поручил до конца ноября укомплектовать все предприятия водителями, чтобы они смогли работать в две смены. Также Владимир Василенко отметил, что на одну машину должно быть три водителя, чтобы она работала беспрерывно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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