Не будет сдувать ветер: в Самаре зимой с гололедом будут бороться с помощью мокрого реагента

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-18T15:32:56+03:00

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В этом году для борьбы со снегом и гололедом в Самаре будет использоваться новый вид реагента — двухкомпонентный. Это сочетание сухого реагента и специального раствора. Применять это вещество будут в Самарском, Ленинском, части Железнодорожного и части Октябрьского районов. Планируется, что двухкомпонентный реагент позволит уменьшить его расход. Об этом в пятницу, 18 октября, во время смотра коммунальной техники сообщил вице-мэр Самары Владимир Василенко.

- У МП «Благоустройство» есть 6 единиц техники для разбрасывания увлажненного реагента, еще две находятся на предприятии, работающем в Самарском и Кировском районах. Также в городе стоят 2 установки для подготовки реагентного «рассола», - уточнил директор муниципального предприятия Евгений Садовников.

Отметим, что машина для разбрасывания реагента оснащена двумя баками. В ходе обработки дороги сухой реагент будет смешиваться с раствором. По словам специалистов, реагенты в смоченном виде позволят снизить их расход на 30%. Кроме того, они не будут сдуваться с дороги ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU