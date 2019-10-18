2019-10-18T15:58:48+03:00
Общество

В Самаре студенты устроили в соцсетях челлендж с аленьким цветочком

Акцию организовали в поддержку спектакля местных молодых артистов
Илона МАЙСКАЯ
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Жителям региона предлагают размещать фотографии с алыми цветками в соцсетяхЖителям региона предлагают размещать фотографии с алыми цветками в соцсетяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре студенты организовали акцию-челлендж «Подари аленький цветочек» в поддержку юным артистам, которые участвуют в окружном фестивале «Театральное Приволжье». Они призывают выкладывать в соцсети фотографии живого или сделанного своими руками алого цветка с хештегами #театральноеприволжье и #годтеатра.

- Цветок можно поливать, дарить на улице прохожим или рисовать, главное - сделать фото и выложить в соцсети с призывом к жителям других регионов голосовать за постановку самарских студентов «Аленький цветочек», - отмечают организаторы акции.

Напомним, что конкурс «Театральное Приволжье» стартовал в апреле 2019 года. Он проходит в два этапа: региональный и окружной. Победителями первого этапа стали студенты второго курса Самарского государственного института культуры и ученики детской школы искусств № 6. В это воскресенье, 20 октября, спектакль «Аленький цветочек» покажут в Самарском государственном институте культуры. Поклонники театральной студии планируют сделать им сюрприз — после спектакля вручить им алые цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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