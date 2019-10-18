2019-10-18T16:06:53+03:00
Происшествия

Самарское правосудие просит для омского чиновника 9 лет лишения свободы за взятку

Его обвиняли в получении 3,5 млн рублей от самарской фирмы, которая выиграла госконтракт в Омской области
Александра БУДАЕВА
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По версии следствия, сумма взятки составляла 3,5 млн рублейПо версии следствия, сумма взятки составляла 3,5 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировском районном суде готовятся огласить приговор по делу инженера, который помог самарской конторе выиграть крупный контракт в Омской области, а потом "погорел" на взятке.

На момент заключения контракта Виктор Радул занимал пост ведущего инженера Управления дорожного хозяйства Омской области. По версии следствия, договоренность об "откате" была достигнута еще на стадии подготовки к аукциону. Изначально речь шла о 5 млн рублей, но позже сумму снизили до 3,5 миллионов. Взамен самарская контора ООО "СДС" выиграла торги по максимальной цене - 70 млн рублей. Вот только контракт с самого начала был неудачным: то товар задерживался в пути, то в оборудовании нашлись дефекты.

В итоге в день, когда Радул должен был приехать в Самару за деньгами, директор ООО «СДС» Сергей Павловский написал заявление в полицию и из взяткодателя стал потерпевшим. А омича 19 декабря 2017 года задержали самарские полицейские.

Следствие квалифицировало действия Виктора Радула по двум статьям: получение взятки и препятствование законной предпринимательской деятельности. Омич своей вины не признал. В ноябре прошлого года дело передали в Кировский районный суд Самары, так как преступление было совершено в этом районе. Спустя почти год судебное следствие было завершено.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области, гособвинение запросило Виктору Радулу 9 лет лишения свободы со штрафом 7 млн рублей.

В ближайшее время судья Александр Мокеев должен огласить приговор по этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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