В Зубчаниновке на площади 100 кв.м полыхал частный кирпичный дом

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-18T16:19:13+03:00

На тушение возгорания у пожарных ушло около одного часа

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Днем в пятницу, 18 октября, в Кировском районе Самары произошел серьезный пожар. В поселке Зубчаниновка в Аэрофлотском проезде, 21 загорелся частный кирпичный одноэтажный дом.

- Сообщение о пожаре поступило в 14:55. По прибытию было установлено что на площади 100 кв.м горит кирпичный дом с деревянной крышей. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Потушить возгорание пожарным удалось в 15:45. На месте происшествия работали 27 человек, 8 спецмашин и три звена газодымозащитной службы. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU