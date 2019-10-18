Обойдемся без зонтов? Синоптики рассказали о погоде на выходные в Самарской области

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-18T16:57:04+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные, 19 и 20 октября. По их прогнозам, существенных осадков в регионе не будет, а температура воздуха будет держаться в пределах 7...13 °C.

- В ближайшие дни в Поволжье сохранится преимущественно сухая погода. На фоне повышенного атмосферного давления и при слабом ветре среднесуточные температуры воздуха будут несколько выше нормы, - сообщили в пресс-службе Приволжского УГМС.

Так, в субботу, 19 октября, местами по региону ожидается небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 7...12 °C. В воскресенье, 20 октября, существенных осадков не будет. Ветер сменит свое направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 8...13 °C. В понедельник, 21 октября, ожидаются аналогичные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU