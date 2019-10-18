Мужчина на Hyundai спровоцировал серьезное ДТП в Самарской области

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-18T17:57:00+03:00

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В четверг, 17 октября в Красноярском районе региона случилась автомобильная авария. Столкнулись Hyundai и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, около 13:00 59-летний водитель Hyundai двигался со стороны села Старый Буян в Ульяновск. При повороте на перекрестке он уступил дорогу встречной «Ладе» и столкнулся с ней, после чего ВАЗ улетел в кювет.

Медицинская помощь потребовалась 58-летнему водителю «Лады» и его пассажирке. Впрочем, водитель после осмотра медиками был отпущен, а вот женщина попала в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. И напоминают, что правила дорожного движения необходимо соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU