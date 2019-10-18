Несколько самарских улиц перекроют из-за легкоатлетического забега

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-18T18:32:21+03:00

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4 ноября в День народного единства в Самаре состоится масштабный легкоатлетический забег «В беге мы едины!», посвященный Дню народного единства. Планируется, что в мероприятии примут участие около 1000 человек.

Как сообщают организаторы, забеги пройдут на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5×3 км и детский забег на 600 м. Торжественное открытие полумарафона состоится в 09:30.

В этот день будут закрыты для движения транспорта Лесная от Осипенко до пересечения с Волжским проспектом, Волжский проспект от пересечения с Лесной до пересечения с Максима Горького, Максима Горького от пересечения с Волжским проспектом до пересечения с Венцека.

ИСТОЧНИК KP.RU