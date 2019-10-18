В Самаре неравнодушный прохожий спас собаку, упавшую в колодец на Юных Пионеров

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-18T19:07:20+03:00

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Простые самарцы в очередной раз продемонстрировали свою сердечность и любовь к ближнему, даже если он лохматый и на четырех ногах. Дело было в пятницу, 18 октября, у дома №71 по проспекту Юных Пионеров. Там несчастный пес угодил в глубокий колодец.

- Гуляли сегодня по улице, услышали собачий вой, оказалось собака упала в глубокий колодец, сами достать не смогли, - вспоминает очевидец Дамир Мамлеев. - Я позвонил в 112, они говорят, что такими ситуациями не занимаются и предложили обратиться в специальную службу. Я туда обратился, а они сказали: 3 тысячи, и мы её вытащим.

Но на счастье собаки мимо проходил мужчина, пожелавший остаться инкогнито. Самарец без раздумий прыгнул в колодец и достал на свет божий обессилевшего пса с помощью веревок. После спасения собака получила угощения от сердобольных горожан и отправилась по своим собачьим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU