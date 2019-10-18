Заброшенный памятник архитектуры в Самаре защитили от бомжей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-18T19:38:39+03:00

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Чиновники самарского департамента градостроительства провели субботник и забили фанерой окна здания «Особняк Сурошникова» на перекрестке улиц Венцека и Степана Разина. Как объяснили ответственные лица, сделать это пришлось по просьбе местных жителей, которые попросили ограничить доступ внутрь сомнительных граждан, которым понравилось здание бывшего детсада.

- Работы проведены по сигналу жителей близлежащих домов о том, что в здание после кражи металлических решеток на окнах стали проникать асоциальные личности и бомжи, - говорится в сообщении чиновников. - С целью срочного недопущения негативного воздействия на ОКН, департамент принял первоочередные превентивные меры.

В департаменте продолжают подыскивать подрядчика для восстановления памятника архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU