2019-10-18T20:14:49+03:00
Умные вещи

МТС предложит бесплатный безлимитный интернет киноманам

Всего за 590 рублей
Борис БРИТВА
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МТС предоставит возможность всем любителям кино смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы четырех крупных онлайн-кинотеатров по цене 590 рублей в месяц и не платить за безлимитный мобильный интернет. Клиенты всех российских операторов мобильной связи могут смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы из Amediateka, MEGOGO, START, IVI по цене 590 рублей в месяц. В стоимость также входят каталог сериалов FOX NOW, 61 ТВ-канал, детский и развлекательный контент. При подключении опции для любителей кино пользователи смогут не платить за сотовую связь МТС: безлимитный мобильный интернет, пакеты минут звонков и SMS на всех российских операторов в рамках тарифа «Тарифище» будут бесплатны. Клиенты МТС могут подключить специальную опцию в приложениях МТС ТВ и Мой МТС, через USSD-команду *590# (вызов). Оплатить подписку можно с лицевого счета телефона. Клиенты других операторов связи смогут подключить опцию в приложении МТС ТВ и оплатить с помощью банковской карты. Смотреть фильмы и сериалы в МТС ТВ можно на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или на телевизоре Smart TV и Android TV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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