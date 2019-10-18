В Куйбышевском районе Самары на несколько дней ограничат движение по улице Нефтяников
Виной тому – ремонт канализации
Перекрытие не коснется общественного транспортаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С понедельника, 21 октября, будет ограничено движение транспорта по улице Нефтяников в районе дома № 22 на участке протяженностью 15 м. Об этом предупреждает ООО «СКС».
- Ограничение будет действовать с 8 утра 21 октября до 6 утра 28 октября, - пояснили коммунальщики.
Данная мера применена из-за ремонта на канализационных сетях. К счастью, ограничение не коснется общественного транспорта, ведь там он не ходит.
В «СКС» просят автомобилистов отнестись к перекрытию с пониманием и заранее планировать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU