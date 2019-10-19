2019-10-19T11:14:23+03:00
Происшествия

Была ли «Калина»? В Самаре на Волжском шоссе водитель BMW встретился со столбом

Как заявил водитель иномарки, он уходил от удара
Евгения ВАСИНА
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Фото паблика "ДТП Самара" (dtp_sam/vk.com)Фото паблика "ДТП Самара" (dtp_sam/vk.com)
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В ночь с 18 на 19 октября на Волжском шоссе в Самаре произошла авария с участием немецкой иномарки. BMW задней частью протаранила опору городского освещения. Итог: машина помята, столб наклонился.

- Водитель рассказал, что он ехал по крайнему левому ряду, а перед ним ехала «Лада-Калина». Якобы в какой-то момент водитель отечественной легковушки резко затормозил. Чтобы избежать ДТП, водитель иномарки резко повернул руль направо - машину занесло и развернуло на 180 градусов, - передают слова водителя очевидцы, выложившие фото ДТП в паблике «ДТП Самара».

К счастью, обошлось без пострадавших. Что на самом деле случилось минувшей ночью на Волжском шоссе, предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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