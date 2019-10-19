2019-10-19T14:55:55+03:00
Общество

В Самарской области многодетная мать упала на пеноблок и сломала позвоночник

Сейчас женщине сделали операцию, дети временно живут у бабушки
Евгения ВАСИНА
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Страшное происшествие случилось в Сызрани 13 октября. Там во время строительных работ в доме упала на пеноблок и сломала позвоночник многодетная мать. Анне Максутовой 32 года, она воспитывает четверых детей. Женщина уже перенесла две операции и сейчас находится в больнице.

- Пациентка находится в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина, ей проведена операция по полюсу ОМС и оказывается вся необходимая медицинская помощь в послеоперационном периоде, - отметил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ретманов.

Пока мама находится в больнице, дети временно живут у бабушки.

- Специалистами ГКУ СО "КЦСОН Западного округа" будет оказано содействие в оформлении документов для получения материальной помощи за счет средств областного бюджета, - заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова.

Желаем Анне скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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