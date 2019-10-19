В Тольятти на Ягодинском шоссе Лада 2112 улетела в кювет с обрыва и приземлилась на бок
Необычное ДТП произошло недалеко от села Ягодное в Ставропольском районе Самаркой области. 19 октября на Ягодинском шоссе отечественная легковушка Лада 2112 улетела в кювет. Как раз сейчас на этом участке дороги идут работы по расширению трассы, поэтому вместо обочин – обрыв. После падения машина оказалась на боку. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в паблике «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте».
Что стало причиной ЧП предстоит установить правоохранителям. Одни очевидцы предполагают, что водитель мог превысить скорость, другие отмечают, что из-за загрязненного после дождя асфальта, дорога могла стать скользкой и очень опасной.
Информации о пострадавших нет, на месте ДТД работали сотрудники МЧС и правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU